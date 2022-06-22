Глава Еврокомиссии: нормальные отношения с Путиным невозможны
Нормализация отношений Евросоюза с Владимиром Путиным невозможна, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, даже после окончания военных действий в Украине. Слова фон дер Ляйен приводит РБК.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что введенные Евросоюзом шесть пакетов санкций «серьезно подрывают» российскую экономику.
Отношения России с ЕС и с многими западными государствами ухудшились после начала войны в Украине. О невозможности нормализовать связи с Путиным после войны в Украине не раз говорил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Президент Франции Эммануэль Макрон называл диалог с Путиным своим долгом. В начале июня он заявил, что провел в переговорах с российским коллегой «сто часов», и подчеркнул роль Парижа как посредника в разрешении войны в Украине.