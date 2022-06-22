Кямран Алиев встретился с генпрокурором России

В ходе визита в Беларусь генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с российским коллегой Игорем Красновым. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, подчеркнув положительную динамику отношений между прокуратурами Азербайджана и России, генпрокурор Кямран Алиев рассказал о перспективах и важности развития этих связей в дальнейшем.

Собеседники также обменялись мнениями о сотрудничестве в борьбе с преступностью, обсудили оказание правовой помощи по конкретным уголовным делам между правоохранительными органами двух стран, включая прокуратуру, а также экстрадицию правонарушителей и другие вопросы.