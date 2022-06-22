Из России в Азербайджан экстрадировали Гасанли и Шахсуварова

"Генпрокуратура России по запросу своих азербайджанских коллег приняла решение об экстрадиции граждан Азербайджана Гюндюза Гасанли и Эльнура Шахсуварова (оба 1993 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об экстрадиции из России двух граждан республики, обвиняемых в совершении преступлений на родине.

Согласно информации, Гасанли, будучи торговым представителем ООО Bolluq LTD в городе Ширван, незаконно присвоил деньги, вырученные от реализации продуктов питания со складов ООО. "В отношении Гасанли было возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 (хищение, совершенное лицом с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана, 6 октября 2021 года он был объявлен в международный розыск. 21 марта 2022 года Гасанли был арестован в Москве", - отметили в Генпрокуратуре.

В отношении Э. Шахсуварова Управлением полиции города Сумгаит было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК Азербайджана, он был объявлен в международный розыск. "21 октября 2020 года Шахсуваров был арестован в Санкт-Петербурге", - подчеркивается в сообщении.

24 июня 2022 года Гасанли и Шахсуваров были доставлены в Азербайджан, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.