Лукашенко анонсировал «серьезные переговоры» с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры «по серьезной проблематике». Об этом белорусский президент сообщил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра», — сказал Лукашенко.

С начала года главы двух государств встречались шесть раз.