Германия и США обвинили Россию в провоцировании голода в мире. В Москве ответили

Германия и США раскритиковали Россию за провоцирование продовольственного кризиса в мире. «Единственная причина этого - российская агрессия против Украины», - заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в пятницу, 24 июня, в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, передает Deutsche Welle.

По словам Блинкена, нет другой причины для растущих цен на продовольствие во всем мире, кроме российской блокады украинских портов на Черном море, а также ограничений на экспорт продуктов питания из России. В свою очередь, Бербок заявила о «циничной «зерновой войне» России», которой Москва «целенаправленно провоцирует взрывной рост цен на продовольствие с целью дестабилизации целых государств».

По словам Бербок, промышленно развитые страны действуют ответственно, хотя они и не виновны в обострении кризиса, вызванного войной России против Украины.

Заявления Бербок прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, назвав их «безграмотной и циничной ложью». По ее словам, с текущего года Германия удвоила импорт сельскохозяйственных товаров, выкупая излишки с мирового рынка продовольствия. «Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро. Непохоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы», — написала Захарова.