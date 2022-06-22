В Иране требуют наказать разведку КСИР: не может бороться с Израилем
Произошедшие в Иране таинственные смерти военных и ученых, причастных к ядерному и ракетному проекту Исламской Республики, а также неспособность иранских спецслужб совершить теракты против израильтян привели к тому, что в ИРИ зазвучали призывы к расформированию или как минимум ограничению полномочий разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 24 июня сообщил базирующийся в Лондоне интернет-сайт иранской оппозиции Iran International.
Согласно сообщению, критики отстраненного на днях от занимаемой должности главы управления разведки КСИР Хоссейна Тайиба обратились к духовному лидеру Ирана аятолле Хаменеи с призывом полностью отстранить его от разведывательной деятельности. Высокопоставленные представители иранских служб безопасности недовольны тем, что Тайибу не удалось ни пресечь странные ликвидации в Иране, ни осуществить теракты против израильтян в других странах.
По версии источников, соперники Тайиба – глава подразделения "Аль-Кудс" Исмаил Каани и министр разведки Исмаил Хатиб – давно ждали его увольнения, чтобы затем расформировать возглавляемую им разведслужбу при КСИР.
"В последние месяцы главы служб безопасности регулярно обращались к Хаменеи с требованием отстранить того, кто не способен предотвратить шпионаж и террор в собственной стране", - цитирует Vesty.co.il сообщение иранского оппозиционного сайта.
Противники Тайиба обвиняли его и его службу в непрофессионализме, наносящем ущерб интересам страны. Некоторые критики пошли дальше, потребовав провести "основательную чистку" высшего состава КСИР. Ликвидацию высокопоставленного офицера командования Корпуса стражей исламской революции Сайада Ходаи, убитого в упор неизвестными возле собственного дома, критики Тайиба назвали его "самым грандиозным провалом". Преемник Тайиба, Мухаммад Каземи, воспринимается как серый бюрократ, не имеющий опыта оперативной работы.