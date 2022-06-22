В Иране требуют наказать разведку КСИР: не может бороться с Израилем

Произошедшие в Иране таинственные смерти военных и ученых, причастных к ядерному и ракетному проекту Исламской Республики, а также неспособность иранских спецслужб совершить теракты против израильтян привели к тому, что в ИРИ зазвучали призывы к расформированию или как минимум ограничению полномочий разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 24 июня сообщил базирующийся в Лондоне интернет-сайт иранской оппозиции Iran International.

Согласно сообщению, критики отстраненного на днях от занимаемой должности главы управления разведки КСИР Хоссейна Тайиба обратились к духовному лидеру Ирана аятолле Хаменеи с призывом полностью отстранить его от разведывательной деятельности. Высокопоставленные представители иранских служб безопасности недовольны тем, что Тайибу не удалось ни пресечь странные ликвидации в Иране, ни осуществить теракты против израильтян в других странах.

По версии источников, соперники Тайиба – глава подразделения "Аль-Кудс" Исмаил Каани и министр разведки Исмаил Хатиб – давно ждали его увольнения, чтобы затем расформировать возглавляемую им разведслужбу при КСИР.

"В последние месяцы главы служб безопасности регулярно обращались к Хаменеи с требованием отстранить того, кто не способен предотвратить шпионаж и террор в собственной стране", - цитирует Vesty.co.il сообщение иранского оппозиционного сайта.