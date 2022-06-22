Решение Верховного суда всколыхнуло Америку

Дело «Роу против Уэйда» - историческое решение Верховного суда США 1973 года о законности абортов, согласно которому право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией США защищает возможность женщины прервать беременность. В постановлении 1992 года Верховный суд вновь подтвердил право на аборт и запретил законы, «неоправданно затрудняющие» доступ к этой операции, пишет Русская служба BBC.

Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, признавшее конституционным право на аборт. За отмену решения проголосовали пятеро консервативных судей, трое из которых были назначены при Дональде Трампе.

Христианские консерваторы и многие республиканцы выступали за отмену постановления по делу «Роу против Уэйда», а Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 года обещал привести в Верховный суд своих назначенцев, которые выполнят эту задачу.

Суд, большинство в котором принадлежит консерваторам, пришел к выводу, что решение по делу «Роу против Уэйда» было ошибочным, поскольку в американской Конституции отдельно не прописано право на аборты, и поддержал закон Миссисипи, запрещающий прерывать беременность после 15-й недели. Отныне федеральные законы больше не гарантируют права, касающиеся абортов, и отдельные штаты могут самостоятельно запрещать эту процедуру. Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.

Генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт уже подписал закон о запрете абортов, о чем сообщил в Твиттере.

Штаты США, в которых у власти находятся республиканцы, активно проводят в жизнь законопроекты, ограничивающие доступ к абортам. Демократы традиционно выступают против подобных ограничений.

Президент Джо Байден выступил с обращением из Белого дома, осудив решение Верховного суда, отменившего решение о праве на аборт, назвав его «трагической ошибкой». Президент подчеркнул, что в результате сегодняшнего решения здоровье и жизнь американских женщин находятся в опасности. «Это печальный день для суда и для страны», - сказал Байден, выступая в Белом доме, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Генпрокурор Меррик Гарланд подчеркнул, что Министерство юстиции будет «неустанно» работать над защитой свободы принятия решений в отношении деторождения.

Бывший президент-демократ Барак Обама осудил решение Верховного суда, заявив, что «оно превращает глубоко личное решение... в прихоть политиков и идеологов, являясь посягательством на основные свободы миллионов американцев».

Майк Пенс, вице-президент в администрации Дональда Трампа и один из наиболее заметных противников абортов, приветствовал решение, заявив, что право на аборт «отправлено на свалку истории». «Верховный суд исправил историческую ошибку», – сказал Пенс.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси охарактеризовала решение как «возмутительное и душераздирающее».

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл приветствовал «смелое и правильное» решение суда, назвав его «исторической победой Конституции и самых уязвимых слоев нашего общества».