США готовы поддержать любые дипломатические решения войны в Украине
США готовы поддержать любые возможные дипломатические решения войны с Россией в Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции накануне саммита «Большой семерки», передает украинская «Страна.ua».
При этом Блинкен сказал, что США продолжат оказывать Украине военную помощь столько, сколько потребуется.
Также госсекретарь США заявил о стремлении Запада ужесточить санкции в отношении России, чтобы как можно быстрее добиться прекращения войны в Украине.