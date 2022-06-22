Российские военные заявили о «разгроме» украинцев в «Горском котле»

Южная группировка российских войск под командованием генерала Сергея Суровикина разгромила украинские войска в «Горском котле» и взяла под контроль населенные пункты Горское и Золотое, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле», - сообщил в пятницу вечером официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российскими войсками «освобождены населенные пункты Горское и Золотое».