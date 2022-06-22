Украинские десантники сбили российский Су-25
На одном из направлений украинский военнослужащий сбил российский штурмовик Су-25, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
«Сегодня, 24 июня, на одном из направлений, военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский штурмовик Су-25 «Грач», - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет сбили из переносного ракетного комплекса «Игла».