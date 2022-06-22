DOST пришел в Шушу

В Шуше представили программу агентства DOST « Карабах и Восточный Зангезур» по созданию сети услуг DOST на освобожденных территориях Азербайджана, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Заседание Наблюдательного совета Агентства DOST в Шуше началось с минуты молчания в память о погибших героях Отечественной войны. Председатель Совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, отметив, что территории Азербайджана, в том числе Шуша, были освобождены от почти 30-летней оккупации Армении, рассказал, как ведется работа по расширению концепции DOST в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Министр сообщил, что первый в Азербайджане пункт обслуживания Smart DOST был сдан в эксплуатацию 27 мая 2022 года в освобожденном селе Агалы Зангиланского района при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. С помощью системы Smart DOST граждане смогут пользоваться более чем 100 онлайн-сервисами в сфере труда, занятости и социальной защиты прозрачным, удобным и доступным способом.