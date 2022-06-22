DOST пришел в Шушу
В Шуше представили программу агентства DOST «Карабах и Восточный Зангезур» по созданию сети услуг DOST на освобожденных территориях Азербайджана, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Заседание Наблюдательного совета Агентства DOST в Шуше началось с минуты молчания в память о погибших героях Отечественной войны. Председатель Совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, отметив, что территории Азербайджана, в том числе Шуша, были освобождены от почти 30-летней оккупации Армении, рассказал, как ведется работа по расширению концепции DOST в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.
Министр сообщил, что первый в Азербайджане пункт обслуживания Smart DOST был сдан в эксплуатацию 27 мая 2022 года в освобожденном селе Агалы Зангиланского района при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. С помощью системы Smart DOST граждане смогут пользоваться более чем 100 онлайн-сервисами в сфере труда, занятости и социальной защиты прозрачным, удобным и доступным способом.
Агентство DOST создано указом президента от 9 августа 2018 года. Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволила предоставлять государственные социальные услуги - 154 услуги - через "единое окно" по современным, гибким и полностью прозрачным механизмам.
С мая 2019 года открыто 5 центров DOST. В прошлом эти центры обслуживали около 1 млн граждан, а удовлетворенность граждан услугами ДОСТ составляет 98,5 процента. Всего к 2025 году планируется открыть 17 региональных центров DOST, филиалы DOST в 55 регионах, а также пункты обслуживания Smart DOST по ряду направлений.
На встрече председатель Агентства DOST Фарид Мамедов рассказал о деятельности Агентства и представил "Программу DOST Восточного Зангезура и Карабаха". Было отмечено, что филиал DOST в Шуше будет создан на первом этаже 4-этажного здания старой почты, а вход, служебные помещения, рабочая зона и служебный зал будут спроектированы в соответствии с концепцией интерьера DOST.
Также были обсуждены назначение внешнего аудитора Агентства DOST, реализация программы Könüllü DOST и другие организационные вопросы, связанные с деятельностью Агентства.