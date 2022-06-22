ООН прогнозирует «катастрофу» мирового масштаба в 2023 году

Мир может столкнуться с катастрофой уже в следующем году в связи с растущим дефицитом продовольствия из-за войны в Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Associated Press.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине в дополнение к изменению климата, пандемии коронавируса и неравенству привела к «беспрецедентному глобальному голодному кризису», от которого уже страдают сотни миллионов людей. «Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлено несколько голодов… А 2023 год может быть еще хуже», - дал такой неутешительный прогноз генсек ООН.

Гутерриш отметил, что урожаи в Азии, Африке, Северной и Южной Америке пострадают, поскольку фермеры по всему миру пытаются справиться с растущими ценами на удобрения и энергоносители.

«Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы», - добавил генсек.