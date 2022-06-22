Азербайджан впервые председательствовал на заседании Спецкомитета Совета Европы
Состоялось первое заседание Специального комитета Совета Европы по гендерному равенству (GECA) под председательством Шафаг Гусейнли, директора Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).
На заседании был объявлен утвержденный состав Комитета, в котором председательствующим является Азербайджан, а Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Словения и Румыния представлены в качестве постоянных членов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет, УЕФА и организация атлетов Европейского союза EU Athletes присутствуют тут в качестве членов-наблюдателей. Также в состав Комитета входят секретариат и эксперты по гендерному равенству Совета Европы.
Проект вызвал большой интерес на международном уровне. Об этом свидетельствует поддержка со стороны Комитета министров Совета Европы и включение проекта в устав Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA) на 2022-2025 годы. Отчет и рекомендации по результатам деятельности Комитета и реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в сфере антидопинга» будут подготовлены и представлены в Комитет министров Совета Европы.
Во время заседания были определены три основных направления деятельности GECA. К ним относятся обеспечение достижения сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии решений в руководящих органах антидопинговых организаций, включение гендерных вопросов в международные стандарты и директивы, а также улучшение гендерной чувствительности в антидопинговых процессах.
Процесс будет происходить в три этапа: 1) анализ регламентов и документов, регулирующих деятельность Совета Европы, Всемирного антидопингового агентства и других международных антидопинговых организаций, в том числе анализ степени учета гендерного принципа во Всемирном антидопинговом кодексе и международных стандартах; 2) проведение опросов для определения уровня обеспечения гендерного равенства в национальных антидопинговых агентствах; 3) проведение интервью с официальными лицами из глобальной сферы спорта и антидопинга.
Напомним, что решение о создании GECA было принято на 55-м заседании Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA) в ноябре прошлого года. Комитет состоит из председателя Шафаг Гусейнли, представителей шести стран, назначенных CAHAMA и Мониторинговой группой Антидопинговой конвенции Совета Европы, представителей Европейского суда по правам человека, Парламентской ассамблеи Совета Европы, его Комитета по вопросам равенства и недискриминации, Департамента по правам человека и гендерному равенству, «Расширенного Частичного Соглашения по Спорту» (EPAS) и представителей отдела Спортивных конвенций, а также приглашенных наблюдателей и экспертов.