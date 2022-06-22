Азербайджан впервые председательствовал на заседании Спецкомитета Совета Европы

На заседании был объявлен утвержденный состав Комитета, в котором председательствующим является Азербайджан, а Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Словения и Румыния представлены в качестве постоянных членов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет, УЕФА и организация атлетов Европейского союза EU Athletes присутствуют тут в качестве членов-наблюдателей. Также в состав Комитета входят секретариат и эксперты по гендерному равенству Совета Европы.

Проект вызвал большой интерес на международном уровне. Об этом свидетельствует поддержка со стороны Комитета министров Совета Европы и включение проекта в устав Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA) на 2022-2025 годы. Отчет и рекомендации по результатам деятельности Комитета и реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в сфере антидопинга» будут подготовлены и представлены в Комитет министров Совета Европы.

Во время заседания были определены три основных направления деятельности GECA. К ним относятся обеспечение достижения сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии решений в руководящих органах антидопинговых организаций, включение гендерных вопросов в международные стандарты и директивы, а также улучшение гендерной чувствительности в антидопинговых процессах.

Процесс будет происходить в три этапа: 1) анализ регламентов и документов, регулирующих деятельность Совета Европы, Всемирного антидопингового агентства и других международных антидопинговых организаций, в том числе анализ степени учета гендерного принципа во Всемирном антидопинговом кодексе и международных стандартах; 2) проведение опросов для определения уровня обеспечения гендерного равенства в национальных антидопинговых агентствах; 3) проведение интервью с официальными лицами из глобальной сферы спорта и антидопинга.

Напомним, что решение о создании GECA было принято на 55-м заседании Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA) в ноябре прошлого года. Комитет состоит из председателя Шафаг Гусейнли, представителей шести стран, назначенных CAHAMA и Мониторинговой группой Антидопинговой конвенции Совета Европы, представителей Европейского суда по правам человека, Парламентской ассамблеи Совета Европы, его Комитета по вопросам равенства и недискриминации, Департамента по правам человека и гендерному равенству, «Расширенного Частичного Соглашения по Спорту» (EPAS) и представителей отдела Спортивных конвенций, а также приглашенных наблюдателей и экспертов.