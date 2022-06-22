В Грузии многотысячная акция против властей: требуют отставки Гарибашвили

По словам организаторов акции, участники выступают против действующих властей, которых обвиняют в том, что Брюссель отказал стране в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

В Тбилиси перед зданием парламента проходит многотысячная акция в поддержку европейского будущего Грузии. Об этом сообщает Интерфакс.

Один из участников акции, экс-президент Георгий Маргвелашвили, заявил, что нынешним властям не будет доверия, пока они не выполнят свои обязательства перед ЕС. Необходимо отправить на лечение бывшего президента Михаила Саакашвили и освободить гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамия, уточнил он.

Участники акции потребовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия. «Мы даем срок действующим властям – выполнить наше требование по отставке Гарибашвили в течение недели. Если наше требование не будет выполнено, нас будет на этой площади еще больше, чем сейчас, и тогда власти не избегут ярости грузинского народа», - заявил на акции один из ее организаторов, лидер радикальной оппозиционной организации «Позор» Шота Дигмелашвили.

Акция продолжается. В ближайшее время участники акции ожидают обращения президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Рядом с протестующими собрались полиция и спецназ с водометами.