Репортер подслушал разговор посла Антонова с экс-послом США в Афганистане

Посол РФ в США Анатолий Антонов во время ужина с экс-послом США в Афганистане Залмаем Халилзадом предлагал «закулисное перемирие» в обмен на уступки со стороны Запада, пишет американское издание Politico, ссылаясь на своего репортера, который сидел за соседним столом.

Отмечается, что Антонов с Халилзадом решили поужинать в ресторане Cafe Milano в Джорджтауне. Вместе с ними за столом сидел Дмитрий Саймс, глава исследовательского учреждения "Центр национальных интересов", основанного в 1994 году экс-президентом США Ричардом Никсоном. Недавно журнал The National Interest, который принадлежит этому центру, обнародовал предложение возможного мирного соглашения между Россией и Украиной с существенными уступками со стороны Запада и Украины, в том числе касательно евроатлантической перспективы Украины и Финляндии, отмечает Украинская правда.

Халилзад начал разговор с того, что нужно найти какой-то путь окончания войны России против Украины через договоренности, с чем Антонов согласился. Однако он сразу ответил "Чем бы (США) хотели уступить?" Однако американский дипломат настоял, что такие вещи Антонову следует обсуждать с украинскими послами, а не с ним.

Далее российский посол заявил, что президент Владимир Зеленский разрушает будущее Украины. После этого в беседе подняли вопросы отношений между США и Россией. Антонов сказал, что "Россия требует уважения" и "хочет, чтобы США уважали РФ".

В ходе разговора Антонов неоднократно заявлял, что США свели на нет дипломатические контакты с Россией. Российский посол вспомнил пример Карибского кризиса 1962 года, в ходе которого США и СССР поддерживали контакты и не прекращали вести переговоры, несмотря на геополитическое напряжение.

После разговора Антонов отказался дать комментарий репортеру Politico. Российское посольство в Вашингтоне также не ответило на запрос издания. Халилзад отказался общаться с прессой по поводу этой встречи. Саймс ответил в текстовом мессенджере, что главная суть в репортаже несколько искривлена и намекнул, что репортер не смог понять, о чем шла речь, потому что сидел вдали от трёх собеседников.