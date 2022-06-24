Крупнейший производитель алмазов в мире столкнулся с угрозой дефолта

Российская компания «Алроса», крупнейший производитель алмазов в мире, не сможет провести выплаты купонов по еврооблигациям с погашением в 2027 году в силу «не зависящих от компании обстоятельств», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте предприятия.

Выплата очередного купона должна состояться 25 июня, речь идет о бондах, выпущенных дочерней Alrosa Finance S.A., однако провести расчеты мешают ограничения, введенные США и Канадой в отношении «Алросы». В апреле она помимо прочего столкнулась с блокирующими санкциями Вашингтона. Сложившаяся ситуация технически может грозить компании дефолтом.

Компания подчеркивает, что признает свои обязательства в полном объеме и собирается исполнить их после того, как регуляторные ограничения будут сняты.