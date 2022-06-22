Арестович уверяет, что украинцы почти «без потерь» вышли из Горского и Золотого

Вооруженные силы Украины отступили из населенных пунктов Золотое и Горское (Луганская область) почти без потерь, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает РБК-Украина.

По его словам, под Лисичанском российские войска развили оперативно-тактический успех. «Но наше командование успело вывести из намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организованно, практически без потерь, и занимают новые позиции в нужных местах», - уверяет Арестович, добавив, что информация российской стороны о якобы окружении 2000 военных является психологической операцией.

Отметим, что ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что южная группировка российских войск под командованием генерала Сергея Суровикина «разгромила» украинские войска в «Горском котле» и взяла под контроль населенные пункты Горское и Золотое.