Российского генерала заметили в украинском бронежилете

На кадрах видно, как генерал-майор полиции Алаудинов стоит в окружении других бойцов на фоне деревьев и рассказывает об обстановке в Северодонецке. Он одет в бронежилет расцветки, которая с 2014 года официально утверждена как камуфляж Вооруженных сил Украины, отмечает издание.

На левом плече бронежилета также виден элемент, который военные называют "коробочка". Это уплотненный валик, который удерживает оружейный ремень от скатывания с плеча. Такие "коробочки" есть только у украинских и российских бронежилетов, но российская расцветка гораздо темнее. Это дополнительный аргумент в пользу того, что на генерале Алаудинове надет именно украинский бронежилет, а не западная форма схожей раскраски, заявляет BBC.

Алаудинов до 2021 года был заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики. В 2022 году возглавил отряд спецназа "Ахмат".