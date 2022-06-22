Спецоперация «Моссад» и турецких спецслужб: подробности

Согласно сообщению, каждое нападение готовил отдельный отряд иранцев. Последняя из этих групп была задержана 23 июня.

Национальной разведывательной службе Израиля – «Моссаду» совместно с турецкими службами безопасности удалось сорвать три нападения в Стамбуле, целью которых были израильтяне. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило израильское издание «Детали».

Одна из групп готовила нападение на бывшего посла Израиля и его жену. Как сообщило информагентство Harriet, эту ячейку иранских агентов арестовали 17 июня. В нее входили около 10 человек, находившихся в отеле The Soul и на трех частных квартирах. Задержанные планировали расстрелять бывшего посла и его супругу, которые остановились в гостинице в районе Бейоглу.

У подозреваемых изъяты различные документы, цифровые носители информации, пистолеты с глушителями. «Моссад» вывез супругов, которые являлись целью нападения, из Турции на частном самолете.

Две другие группы нацеливались на израильских туристов, которым «удалось покинуть Турцию в последнюю секунду». Некоторые ивритоязычные СМИ добавляют, что одно из нападений на большую группу туристов иранцы хотели совершить на рынке в Стамбуле.

После этих событий глава разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Тайиб был снят со своей должности и переведен на пост советника командующего Корпуса стражей исламской революции.

Иранский МИД назвал эти обвинения «нелепыми». Тегеран заявил, что израильтяне якобы пытаются поссорить Иран и Турцию, отмечает издание.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сообщил изданию Walla, что службам безопасности не полностью удалось устранить угрозу нападения на израильтян в Стамбуле. В городе все еще действуют иранские ячейки, опасность для туристов сохраняется.