Госсекретарь США отверг требование России

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Берлине на конференции по продовольственной безопасности, прокомментировал требование России дать ей право проверять грузовые судна, выходящие из украинских портов, передает BBC.

"По какому праву и по какой логике Россия настаивает на том, чтобы проверять суверенные украинские корабли, выходящие из украинских портов в другие страны? Это бессмыслица", - сказал Блинкен.

Также Россия требует очистить акватории портов от мин, однако Украине нужны гарантии, что ее порты будут в безопасности. "Когда Россия говорит, что она может начать выпускать корабли, это потенциально создает угрозу того, что российские корабли подойдут и начнут напрямую атаковать Одессу. Украинцы должны быть уверены, что если они пойдут на меры, чтобы выпустить свои корабли из портов, россияне не воспользуются этим для нападения на Одессу", - добавил Блинкен.