Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:49

Несмотря на жаркое лето, европейцев пробирает озноб: прошлогодняя зима показала, что шутить с поставками газа – себе дороже. Да и цены после введенных ограничений на импорт российского «голубого топлива» и хитроумных интриг Москвы грозят в ближайшее время новыми рекордами. Вот и ищут посланцы Евросоюза замену российскому газу по всему свету… Сразу отметим, что определенные подвижки в этом направлении у Евросоюза уже есть. И Норвегия, и Азербайджан обещают увеличить поставки по трубам. Кроме того, помимо США, наращивающих экспорт сжиженного природного газа (СПГ), продавать европейцам СПГ согласились также Израиль и Египет...

Тем не менее, суммарные объемы дополнительных поставок все еще недостаточны. Как известно, Европа – крупнейший в мире потребитель газа. Для удовлетворения ее запросов нужны очень серьезные и стабильные поставщики, а таких, кроме России, по соседству со Старым Светом нет. Поэтому США и ЕС уже который месяц пытаются договориться с Катаром – мировым лидером экспорта СПГ. Вначале представители Дохи пытались деликатно убедить европейцев и американцев, что компенсировать поставки российского газа Катар физически не в состоянии. И дело не в запасах «голубого топлива» и экспортных возможностях этой страны. Просто организовать в сжатые сроки поставку полутора миллиардов кубометров СПГ ежегодно при наличии постоянных покупателей и экспортных обязательств – задача непростая. Однако давление было настолько серьезным, что Катар в итоге согласился, но при одном условии, что контракт с ЕС на поставку сжиженного газа должен быть рассчитан на… двадцать лет. А это уже – неприемлемое условие для Брюсселя, который традиционно отказывается заключать долгосрочные контракты. Ту же ситуацию мы наблюдали на примере поставок в Европу азербайджанского газа. Сколько раз президент Ильхам Алиев доказывал на всех уровнях, что перспективные запасы «голубого топлива» позволяют Азербайджану обеспечивать на протяжение десятков лет большую часть потребностей Европы. Для этого от Брюсселя требовались лишь гарантии. Если бы в свое время Евросоюз прислушался к доводам азербайджанского лидера, то еще до начала строительства Южный газовый коридор можно было сделать в три-четыре раза мощнее.

Но как тогда с Азербайджаном, так и сейчас, с Катаром, ЕС, чья стратегия нацелена на сокращение выбросов углерода и поэтапный переход к «зеленой» энергии, отказывается заключать долгосрочные контракты. Что ж, покупатель, конечно, имеет право настаивать при торге с продавцом на своих условиях. С другой стороны, когда условия эти изначально неприемлемы, зачем вообще начинать торг? Логика катарцев понятна: это Европе нужен газ, а Катар и без заказов Брюсселя продает его в достаточно больших объемах, чтобы оставаться одной из самых богатых стран мира. И если европейцы решили резко отказаться от импорта российских энергоносителей, то они, по крайней мере, должны действовать разумно. В Дохе не станут пренебрегать ради политических амбиций ЕС единственным источником своего экономического процветания. Даже если Катар (что не исключено) поддерживает политический курс Запада в его противостоянии с Москвой, он все равно не станет ради этого рисковать собственными интересами.

Примерно такая же картина просматривается и в других газодобывающих странах, в том числе, в Азербайджане. Трудно даже подсчитать, какое количество западных чиновников самого высокого ранга пытались в последние год-два договориться с Баку об увеличении экспортных поставок газа в Европу. При этом эмиссары Брюсселя неизменно отказывались принимать в расчет, что для изыскания дополнительных объемов добычи необходимы многомиллиардные инвестиции, комплексное расширение мощностей газопровода и, конечно же, время, которого у Европы в обрез. Увы, европейцам нужен, что называется, «заказной» газ: когда надо - давайте, а если не надо – перекрывайте вентиль! При этом вопрос о том, кто будет компенсировать потери поставщика, неизменно оставался открытым… В результате, сегодня «упертость» позиции посланников ЕС уже никого не удивляет. Как не удивляет и тот факт, что ситуация на «газовом фронте» разворачивается явно не в пользу Старого Света.