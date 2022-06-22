«Нефтчи» усилился двумя футболистами из чемпионата Израиля

За три дня, прошедшие с момента назначения румынского специалиста Лауренциу Регекампфа на пост главного тренера «Нефтчи», клуб успел осуществить два трансфера.

В пятницу вечером стало известно о подписанном 2-летнем контракте с ганским нападающим Годсвеем Доньо. 27-летний футболист будет играть в бакинском клубе под 11-м номером.

В 2013 году Доньо оказался в «Манчестер Сити», но за английский клуб так и не сыграл. Ганец был отдан в аренду в Швецию. В 2016 году он стал футболистом датского «Норшелланна», где провел четыре года и в 76 матчах забил 26 голов. Затем была аренда в дрезденском «Динамо». Ну а последним клубом африканского нападающего был «Маккаби» из Хайфы. В составе израильского клуба он забил 13 голов за 54 матча, дважды выиграл чемпионат Израиля, а также Кубок лиги и Суперкубок.

До Доньо «Нефтчи» подписал еще одного игрока из израильского чемпионата – Атаа Джабера. Израильский полузащитник переехал в Азербайджан из клуба «Ашдод». С 27-летним футболистом также подписан 2-летний контракт. Он будет играть в «Нефтчи» под 23-м номером.

До «Ашдода» Джабер выступал в хайфском «Маккаби» и в «Бней Сахнине».