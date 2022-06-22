Зеленский обратился к демонстрантам в Тбилиси

У здания парламента Грузии в Тбилиси вечером пятницы, 24 июня, состоялась многотысячная акция в поддержку интеграции с Евросоюзом - вторая за неделю. К демонстрантам в Тбилиси по аудиосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский, передает Deutsche Welle.



Президент Украины сравнил Донбасс и Крым с Абхазией и Цхинвальским регионом и заявил, что Украина не сдастся, пока не вернет свои территории.

Далее он отметил, что Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, а Грузия находится на этом пути. “Идите, мы вам поможем. Украина и Сакартвело (Грузия) вместе навсегда”, - эти слова Зеленского площадь встретила ликованием.