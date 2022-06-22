BBC установила имена 4 тысяч погибших российских солдат

Журналисты отмечают, что количество погибших добровольцев "растет стремительно" и о потерях среди них сообщают чаще, чем о любой другой категории военнослужащих. Каждую неделю появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев. Более 40% погибших добровольцев - люди старше 45 лет (половина из них - это люди старше 50 лет). Это существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных - там 47% установленных потерь приходится на лиц в возрасте от 18 до 26 лет. Перед отправкой на фронт добровольцы проходят лишь от трех до семи дней подготовки на базе воинских частей или университета спецназа в Чечне.

Из 4010 российских военных, погибших в Украине, 188 - это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Суммарно 689 человек - то есть 17% установленных погибших - это офицеры. BBC связывает такие потери в командном составе с устройством российской армии. К 24 июня 20% всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 19% - служили в мотострелковых войсках. Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведут российские военные. Сейчас россияне ведут затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей, где у Украины есть развитая система сильных укрепрайонов. В списке потерь, которые BBC удалось подтвердить, - 150 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 93 бойца спецназа ГРУ и два офицера спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в России. BBC также сообщает о гибели не менее 42 военных летчиков.

Издание предполагает, что список подтвержденных потерь, который оно ведет, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. По оценке разведки Великобритании, к середине июня Россия потеряла в Украине около 20 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 34 тысячи.