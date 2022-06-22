«Эта информация ложная»: Украина и Франция опровергают...

Главный штаб Вооруженных сил Франции опровергает информацию о захвате Россией французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar в Украине. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы французского Главного штаба.

«Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем», - сказал собеседник агентства. "Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - добавил он.

В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что источником информации о захвате САУ назван французский политик (возможно, член Коммунистической партии Франции, оппозиционер к действующему президенту этой страны) Режис де Кастельно. Никаких подтверждений или доказательств он не приводит, ссылается только на комментарий в своем Telegram-канале, который оставили представители российского завода.