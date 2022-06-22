Кая Каллас недовольна планами НАТО: в случае вторжения России Эстония «будет стерта с карты»

По ее словам, существующие оборонные планы альянса для трех стран Балтии предполагают их освобождение в течение 180 дней. «Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это означает полное уничтожение стран и нашей культуры», - сказала Каллас, напомнив, что Украина держится более 100 дней.

Она добавила, что говорила с иностранными военными, базирующимися в Эстонии, в основном из Великобритании, и они сказали ей, что, учитывая существующие планы, по которым они будут практически полностью уничтожены в случае российского вторжения, «им не нравится мысль о том, что придется погибнуть».

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Каллас, официальный представитель НАТО сказал, что у альянса «есть планы по сдерживанию угроз и защите всех союзников, но мы никогда не вдаемся в оперативные подробности».