Кая Каллас недовольна планами НАТО: в случае вторжения России Эстония «будет стерта с карты»
Эстония «будет стерта с карты» в случае вторжения РФ из-за неэффективности стратегии НАТО, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times.
По ее словам, существующие оборонные планы альянса для трех стран Балтии предполагают их освобождение в течение 180 дней. «Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это означает полное уничтожение стран и нашей культуры», - сказала Каллас, напомнив, что Украина держится более 100 дней.
Она добавила, что говорила с иностранными военными, базирующимися в Эстонии, в основном из Великобритании, и они сказали ей, что, учитывая существующие планы, по которым они будут практически полностью уничтожены в случае российского вторжения, «им не нравится мысль о том, что придется погибнуть».
Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Каллас, официальный представитель НАТО сказал, что у альянса «есть планы по сдерживанию угроз и защите всех союзников, но мы никогда не вдаемся в оперативные подробности».