NASA опубликовало фото уникального парада планет
Земляне стали свидетелями редкого астрономического явления в ночь на 24 июня. Миллиарды людей сумели запечатлеть, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну дугу на небосклоне. Американское космическое агентство NASA опубликовало фото парада планет.
Следующий такой парад планет ожидается только в 2040 году, он бывает раз в 18 лет. Тогда в один ряд встанут Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, между последними образуется так называемый лунный серп.