Экс-президент Маврикия в интервью haqqin.az «бьет в колокола»

По прогнозам ООН, если в ближайшее время не удастся вывезти украинское зерно, цены на продовольствие в мире взлетят в разы, что обернется реальным голодом для ряда африканских стран.

По словам шестого президента и главнокомандующего армией Маврикия, блокирование украинского зерна угрожает не только Африке. Она уверена, что все страны вскоре почувствуют на себе последствия «зернового кризиса».

«Мировые лидеры уже поняли истинную опасность ситуации и сейчас особое внимание придают развитию сельского хозяйства, - подчеркнула Амина Гуриб-Факим. - Безусловно, в первую очередь пострадают бедные страны. Но, уверяю вас, последствия почувствуют все континенты, без исключения. Нужно срочно решить проблему с украинским зерном».

Экс-президент Маврикия также заявила, что правительство её страны планирует направить до 2025 года один миллиард долларов на развитие сельского хозяйства, обеспечив тем самым продовольственную безопасность острова.

Для справки. Маврикий - островное государство в Восточной Африке с населением в 1,2 миллиона человек. Амина Гуриб-Факим была первой женщиной в истории Маврикия, избранной президентом. В 2018 году ей пришлось подать в отставку из-за угрозы импичмента. Президента заподозрили в растрате средств, но доказать это не смогли.