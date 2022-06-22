Минобороны России о потерях Украины в войне

Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации в Украине уничтожили за сутки более 780 «националистов». Более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения уничтожено высокоточным оружием в районе Николаева. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка «Донецкой Народной Республики» уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град», - цитирует слова Конашенкова ТАСС.