Акаев о своей самой большой ошибке на посту президента: «Однажды мне позвонил Назарбаев…»

Свое свержение с поста президента Кыргызстана Аскар Акаев в интервью Deutsche Welle объяснил деятельностью внешних сил, которые после "революции роз" в Грузии и "оранжевой революции" в Украине вначале хотели организовать переворот в Узбекистане, а когда там не получилось, обратили внимание на Кыргызстан.

"Он был наиболее слабым звеном, потому что у нас была свободная печать. Я считаю, что совершил самую большую ошибку, разрешив организации Freedom House создание типографий для СМИ. Дал им большую свободу, а они начали печатать все независимые газеты. Бесплатно просто тиражировали их миллионами, где всякую напраслину писали. Про нас, про семью", - поделился воспоминаниями экс-президент.

По его словам, работой этих типографий были недовольны и президенты соседних стран, поскольку запрещенные у них оппозиционные издания печатались в Кыргызстане, после чего их распространяли и в Казахстане, и в Узбекистане. "Однажды Нурсултан Абишевич (Назарбаев. - Ред.) мне звонит и говорит: "Слушай, демократ, ты у себя дома демократию делай. Зачем у нас? Видишь, у тебя типографии напечатали газету, где на меня такую критику навели!". Точно также и Ислам Абдуганиевич (Каримов. - Ред.) говорил. Так что вот такая ошибка была, а экономика у нас шла в гору", - с видимым сожалением заметил Акаев.