Сенат утвердил командующего силами США в Европе: свободно говорит по-русски

Генерал армии Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности в четверг вечером, сообщает издание Politico.

Каволи, который в настоящее время командует силами Армии США на европейском континенте, сменит генерала ВВС США Тода Уолтерса на посту главы европейского командования США, а также главнокомандующего силами НАТО. Каволи примет на себя командование на церемонии 1 июля. Он берет бразды правления в свои руки в момент, когда российские силы постепенно укрепляются на востоке Украины - в Донбассе.

В мае, свидетельствуя на слушаниях по своему утверждению на должность в сенатском комитете по вооруженным силам, Каволи поддержал расширение НАТО и высоко оценил военный потенциал обеих стран. Об этом сообщает и издание The Hill, приводя слова нового командующего: «Каждая из вооруженных сил этих стран привнесет в альянс немало возможностей с самого первого дня».