Сенат утвердил командующего силами США в Европе: свободно говорит по-русски
Генерал армии Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности в четверг вечером, сообщает издание Politico.
Каволи, который в настоящее время командует силами Армии США на европейском континенте, сменит генерала ВВС США Тода Уолтерса на посту главы европейского командования США, а также главнокомандующего силами НАТО. Каволи примет на себя командование на церемонии 1 июля. Он берет бразды правления в свои руки в момент, когда российские силы постепенно укрепляются на востоке Украины - в Донбассе.
В мае, свидетельствуя на слушаниях по своему утверждению на должность в сенатском комитете по вооруженным силам, Каволи поддержал расширение НАТО и высоко оценил военный потенциал обеих стран. Об этом сообщает и издание The Hill, приводя слова нового командующего: «Каждая из вооруженных сил этих стран привнесет в альянс немало возможностей с самого первого дня».
Четырехзвездный генерал, как сообщает издание Politico, свободно говорит по-русски и получил степень магистра в Йельском университете по российской тематике. Он служил директором по России в Объединенном комитете начальников штабов.
Его повышение было одобрено сенатским комитетом по вооруженным силам 15 июня. Сенат также утвердил несколько других американских военачальников на командных постах в Европе.