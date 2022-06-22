Уволены заместители директоров шести школ: не имели высшего образования
Заместители директоров шести школ Кельбаджарского района освобождены от занимаемых должностей. Как сообщает Modern.az, причиной увольнения явилось отсутствие у этих лиц высшего образования.
В отделе образования Кельбаджарского района факт подтвердили.
Отметим, что в конце прошлого года в Кельбаджарском районном отделе образования был назначен новый руководитель Намиг Раджабов. В качестве причины отмечалась борьба с незаконной деятельностью в сфере образования в данном регионе.