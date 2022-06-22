Арестован экс-глава погранслужбы КНБ Казахстана
Бывшего директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ) Дархана Дильманова арестовали на два месяца. Об этом, как пишет informburo.kz, сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.
"Постановлением следственного суда Алматы 24 июня удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление не вступило в законную силу", – сообщили в пресс-службе.
В суде уточнили, что Дильманов арестован сроком на два месяца.
22 июня в КНБ РК сообщили о задержании и водворении в изолятор временного содержания экс-заместителя председателя КНБ – директора пограничной службы генерал-лейтенанта Дархана Дильманова, бывшего начальника отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майора Арысбаева и других.
23 июня следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство о содержании под стражей Арысбаева сроком на два месяца.
Бывших руководителей погранслужбы подозревают в злоупотреблении властью на пограничных постах казахстанско-китайской границы. Досудебное расследование проводит КНБ.
Иную информацию не разглашают в интересах следствия.