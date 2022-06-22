Арестован экс-глава погранслужбы КНБ Казахстана

Бывшего директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ) Дархана Дильманова арестовали на два месяца. Об этом, как пишет informburo.kz, сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

"Постановлением следственного суда Алматы 24 июня удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление не вступило в законную силу", – сообщили в пресс-службе.

В суде уточнили, что Дильманов арестован сроком на два месяца.