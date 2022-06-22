Зеленский уволил послов в пяти странах
Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливане. Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте Офиса президента.
В частности, Зеленский уволил:
• посла в Грузии Игоря Долгова;
• посла в Словакии Юрия Мушку;
• посла в Португалии Инна Огнивец;
• посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;
• посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.