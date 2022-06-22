Ильхам Алиев наградил отличившихся военнослужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны, пишет АзерТАдж.

Распоряжением главы государства за особые заслуги в защите независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, за отличие в выполнении своего служебного долга и задач, поставленных перед воинской частью, группа военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики награждена орденами и медалями.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.