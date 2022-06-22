Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:25

Санкции, введенные Западом после вторжения России в Украину с целью сокращения доходов РФ от энергоносителей, не только не возымели ожидаемого эффекта, но и к тому же нанесли ущерб самим западным странам. В выигрыше в этой ситуации оказались Республиканская партия США, Китай и Индия. Как уже сообщалось, Соединенные Штаты и Великобритания приостановили импорт нефти из России, хотя Евросоюз не ввел полного запрета на закупки российского «черного золота». ЕС запретил российским нефтяным танкерам заход в европейские порты. До этих запретов были серьезные проблемы с транспортировкой российской нефти танкерами, так как страховые компании и крупные компании с танкерным флотом старались держаться подальше от «токсичной» российской нефти. Однако начавшееся под влиянием санкций увеличение спроса резко повысило цены, и в результате Россия стала зарабатывать больше, чем раньше, хотя продает нефть таким странам, как Индия и Китай, на 30 процентов ниже рыночных цен. На Западе же, наоборот, резко выросли цены на нефть и ускорилась инфляция.

Дешевая нефть - отличный подарок для Китая и Индии, которые не присоединились к санкциям против России. В результате эти страны делают все возможное, чтобы увеличить импорт и наполнить свои резервуары дешевой нефтью. Индия нарастила импорт российской нефти в 50 раз с апреля по июнь этого года, в результате чего Россия стала вторым после Ирака крупнейшим экспортером «черного золота» в эту страну, пишет The Economic Times, приводя слова индийского чиновника. Индия увеличила долю импорта российского сырья до 10 процентов в общем объеме закупок нефти из-за рубежа. При этом до начала войны в Украине этот показатель находился на уровне 0,2 процента. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Индию. Индийские нефтеперерабатывающие заводы воспользовались ситуацией, когда некоторые страны стали отказываться от экспорта российских энергоносителей, после чего Россия начала продавать нефть со скидкой до 30 долларов за баррель. В мае Индия приобрела около 25 миллионов баррелей российской нефти. Как отмечается, ранее поставки осуществлять было невыгодно из-за высоких транспортных расходов. Индия сегодня третий по счету крупнейший мировой потребитель нефти после США и Китая. Более 85 процентов сырья эта страна закупает за рубежом. Самые крупные закупки пришлись на частных нефтепереработчиков Reliance Industries и Nayara Energy – до 40 процентов импортируемой в страну российской нефти. Китай также увеличил импорт сырой нефти из России до рекордных 55 процентов по сравнению с предыдущим годом, пишут российские «Ведомости». Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров «черного золота» в Поднебесную, сместив Саудовскую Аравию.

Итак, Москва не только увеличила экспорт нефти в Китай и Индию за счет снижения цен, но и нашла способ обойти санкции Евросоюза. Россия скрывается за флагами других государств, чтобы продавать свою нефть в обход западных санкций. Так, 18 танкеров «Совкомфлота» появлялись в Мировом океане уже после того, как санкции начали действовать. Затем российские танкеры начали отключать трекеры, чтобы их не могли отследить. При этом они пользовались флагами других стран, в частности, Либерии, которая является «налоговым убежищем», так что можно сказать, что РФ плывет мимо санкций. По данным Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), каждое из 18 судов способно перевозить нефти на 240 миллионов долларов. Несколько танкеров все еще оставляли трекеры включенными, таким образом один из них обнаружили направляющимся в США. В материале OCCRP объяснили, что у «Совкомфлота» есть дочерние компании в ОАЭ и на Кипре, через которые и Россия продолжает действовать. Вышеупомянутые 18 танкеров как раз и принадлежат «дочке» из Эмиратов. Эксперт Джон Кристенсен, комментируя ситуацию, заявил, что Россия, оставшаяся без экономических связей, занимается «игрой в прятки». Соединенные Штаты и Европа оказались под сильным экономическим давлением, поскольку Россия увеличивает свои доходы, продавая нефть в Китай и Индию по ценам намного ниже рыночных и скрывая нефтяные танкеры от радаров. В статье New York Times «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России» говорится, что Запад не ожидал столкнуться с таким экономическим давлением. В странах Запада после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко повысились цены на энергоносители. По данным издания, российская сторона в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа. Экономика западных государств более уязвима, чем предполагали их правительства. Также прогнозируется, что Республиканская партия США во главе с Трампом на промежуточных выборах в Конгресс «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни в стране.

The Washington Post также пишет, что несмотря на санкции, доходы России выросли, рубль укрепился, а не обесценился. Поэтому США и Европе нужен новый план. На предстоящем саммите G7, который пройдет в эти выходные в Баварских Альпах, главной темой обсуждений станет крупнейший с 1945 года конфликт в Европе и его последствия. И на фоне этого конфликта повышение эффективности экономических санкций против Москвы должно стать неотложным приоритетом для Джо Байдена и его коллег из Германии, Японии, Италии, Британии, Канады и Франции, а также для представителей Евросоюза. «В частности, они должны признать, что усилия Европы по блокированию импорта нефти из России в краткосрочном плане оказались неэффективны и должны претерпеть изменения», - отмечает издание. А пока нефтяные деньги помогают российской экономике выдерживать санкции Запада. Более того, после ввода российских войск в Украину рубль укрепился по отношению к доллару. «Необходимо срочно остановить этот поток наличности», - пишет The Washington Post. Как отмечает издание, министр финансов США Джанет Йеллен в настоящий момент работает над планом, согласно которому Соединенные Штаты и другие сторонники Украины, используя западный контроль над страхованием и финансированием поставок российской нефти, будут платить Москве «не больше себестоимости этой самой нефти». В результате российское сырье по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая мировой экономике, но Россия будет получать за это меньше денег, поясняется в статье.