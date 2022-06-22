Москва умело обходит санкции ЕС: в выигрыше Трамп, Индия и Китай наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Санкции, введенные Западом после вторжения России в Украину с целью сокращения доходов РФ от энергоносителей, не только не возымели ожидаемого эффекта, но и к тому же нанесли ущерб самим западным странам. В выигрыше в этой ситуации оказались Республиканская партия США, Китай и Индия.

Как уже сообщалось, Соединенные Штаты и Великобритания приостановили импорт нефти из России, хотя Евросоюз не ввел полного запрета на закупки российского «черного золота». ЕС запретил российским нефтяным танкерам заход в европейские порты. До этих запретов были серьезные проблемы с транспортировкой российской нефти танкерами, так как страховые компании и крупные компании с танкерным флотом старались держаться подальше от «токсичной» российской нефти. Однако начавшееся под влиянием санкций увеличение спроса резко повысило цены, и в результате Россия стала зарабатывать больше, чем раньше, хотя продает нефть таким странам, как Индия и Китай, на 30 процентов ниже рыночных цен. На Западе же, наоборот, резко выросли цены на нефть и ускорилась инфляция.

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Дешевая нефть - отличный подарок для Китая и Индии, которые не присоединились к санкциям против России. В результате эти страны делают все возможное, чтобы увеличить импорт и наполнить свои резервуары дешевой нефтью. Индия нарастила импорт российской нефти в 50 раз с апреля по июнь этого года, в результате чего Россия стала вторым после Ирака крупнейшим экспортером «черного золота» в эту страну, пишет The Economic Times, приводя слова индийского чиновника.

Индия увеличила долю импорта российского сырья до 10 процентов в общем объеме закупок нефти из-за рубежа. При этом до начала войны в Украине этот показатель находился на уровне 0,2 процента. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Индию.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы воспользовались ситуацией, когда некоторые страны стали отказываться от экспорта российских энергоносителей, после чего Россия начала продавать нефть со скидкой до 30 долларов за баррель. В мае Индия приобрела около 25 миллионов баррелей российской нефти. Как отмечается, ранее поставки осуществлять было невыгодно из-за высоких транспортных расходов.

Индия сегодня третий по счету крупнейший мировой потребитель нефти после США и Китая. Более 85 процентов сырья эта страна закупает за рубежом. Самые крупные закупки пришлись на частных нефтепереработчиков Reliance Industries и Nayara Energy – до 40 процентов импортируемой в страну российской нефти.

Китай также увеличил импорт сырой нефти из России до рекордных 55 процентов по сравнению с предыдущим годом, пишут российские «Ведомости». Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров «черного золота» в Поднебесную, сместив Саудовскую Аравию.

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Итак, Москва не только увеличила экспорт нефти в Китай и Индию за счет снижения цен, но и нашла способ обойти санкции Евросоюза. Россия скрывается за флагами других государств, чтобы продавать свою нефть в обход западных санкций. Так, 18 танкеров «Совкомфлота» появлялись в Мировом океане уже после того, как санкции начали действовать. Затем российские танкеры начали отключать трекеры, чтобы их не могли отследить. При этом они пользовались флагами других стран, в частности, Либерии, которая является «налоговым убежищем», так что можно сказать, что РФ плывет мимо санкций. По данным Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), каждое из 18 судов способно перевозить нефти на 240 миллионов долларов.

Несколько танкеров все еще оставляли трекеры включенными, таким образом один из них обнаружили направляющимся в США. В материале OCCRP объяснили, что у «Совкомфлота» есть дочерние компании в ОАЭ и на Кипре, через которые и Россия продолжает действовать. Вышеупомянутые 18 танкеров как раз и принадлежат «дочке» из Эмиратов.

Эксперт Джон Кристенсен, комментируя ситуацию, заявил, что Россия, оставшаяся без экономических связей, занимается «игрой в прятки».

Соединенные Штаты и Европа оказались под сильным экономическим давлением, поскольку Россия увеличивает свои доходы, продавая нефть в Китай и Индию по ценам намного ниже рыночных и скрывая нефтяные танкеры от радаров. В статье New York Times «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России» говорится, что Запад не ожидал столкнуться с таким экономическим давлением.

В странах Запада после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко повысились цены на энергоносители. По данным издания, российская сторона в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа. Экономика западных государств более уязвима, чем предполагали их правительства. Также прогнозируется, что Республиканская партия США во главе с Трампом на промежуточных выборах в Конгресс «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни в стране.

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The Washington Post также пишет, что несмотря на санкции, доходы России выросли, рубль укрепился, а не обесценился. Поэтому США и Европе нужен новый план.

На предстоящем саммите G7, который пройдет в эти выходные в Баварских Альпах, главной темой обсуждений станет крупнейший с 1945 года конфликт в Европе и его последствия. И на фоне этого конфликта повышение эффективности экономических санкций против Москвы должно стать неотложным приоритетом для Джо Байдена и его коллег из Германии, Японии, Италии, Британии, Канады и Франции, а также для представителей Евросоюза.

«В частности, они должны признать, что усилия Европы по блокированию импорта нефти из России в краткосрочном плане оказались неэффективны и должны претерпеть изменения», - отмечает издание.

А пока нефтяные деньги помогают российской экономике выдерживать санкции Запада. Более того, после ввода российских войск в Украину рубль укрепился по отношению к доллару. «Необходимо срочно остановить этот поток наличности», - пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, министр финансов США Джанет Йеллен в настоящий момент работает над планом, согласно которому Соединенные Штаты и другие сторонники Украины, используя западный контроль над страхованием и финансированием поставок российской нефти, будут платить Москве «не больше себестоимости этой самой нефти». В результате российское сырье по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая мировой экономике, но Россия будет получать за это меньше денег, поясняется в статье.

Джанет Йеллен готовит новый план

Однако, по мнению многих экспертов, этот план хорошо выглядит на бумаге, на практике же реализовать его будет сложно. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что увеличение доходов России от энергоносителей является «краткосрочным» и что Москва пострадает от долгосрочных санкций. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал, комментируя слова журналиста CNN об уверенности жителей РФ в том, что война в Украине «складывается в пользу Кремля», а ограничительные меры Запада оказались «не такими болезненными».

Корреспондент рассказал о своей недавней поездке в Россию, в ходе которой у него сложилось впечатление, что россияне считают себя победителями в текущем конфликте, и поинтересовался у госсекретаря, как Вашингтону переубедить российских граждан. Блинкен в ответ отметил, что российская пропаганда является одной из самых эффективных в мире, но объективная реальность кардинально отличается от той, которую рисуют СМИ РФ. Руководитель Госдепа напомнил о тысячах компаний, ушедших с российского рынка, в результате чего россияне лишились возможности покупать привычные товары. «Россияне почувствуют на себе все это. Я не хочу страданий российского народа, но это произойдет», - подчеркнул госсекретарь.