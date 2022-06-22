Президент Молдовы в ближайшее время посетит Киев

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что планирует в ближайшее время приехать с визитом в Киев. Конкретные сроки и какие-либо детали предстоящей поездки она не назвала.

«Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован», - рассказала Санду в эфире телеканала Prime.

В мае в Украину приезжали спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп, информация об их визите также не разглашалась. 16 июня Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги, к ним также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.