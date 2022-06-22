Джавад Шабири, автор haqqin.az 15:43

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами назначил бригадного генерала Мохаммада Каземи новым главой разведки КСИР. Представитель КСИР бригадный генерал Рамзан Шариф заявил, что предшественник Каземи, Хоссейн Таеб, назначен советником главнокомандующего КСИР, на должность почетную, но совершенно декоративную.

Тринадцать лет, в течение которых Хоссейн Таеб возглавлял разведку КСИР, стали временем величайшего провала этой иранской спецслужбы. Что уж греха таить, две-три ликвидации ключевых фигур иранской ядерной, космической и программы создания БПЛА можно было бы списать на случайность, на временный успех израильской разведки, тем более что она – одна из наиболее эффективных в мире спецслужб. Но когда идет серия таких событий, да еще на территории Ирана – то, согласитесь, это уже свидетельство того, что ответственная за это иранская спецслужба провалилась полностью, а в вопросах обеспечения безопасности зияют огромные дыры. Что ж это за система безопасности, если кто-то с легкостью «валит» важнейшие фигуры Корпуса стражей внутри страны? Разведка КСИР всегда делилась на два оперативных департамента: «4000-й», специальные операции, включая сюда и ядерную программу, и космос, и IT-технологии, и «1500-й», включающий в себя контрразведывательное обеспечение высокотехнологических проектов Исламской республики Иран. Традиционно ее всегда возглавлял представитель духовенства, поскольку разведка КСИР всегда замыкалась на Верховного лидера Ирана, а ее руководитель имел право ежемесячного личного доклада Рахбару, который и ставил перед ней перспективные задачи.

Хоссейн Таеб был в этом отношении вполне подходящей фигурой. Лично знакомый с Верховным лидером еще с периода ирано-иракской войны, он, кроме того, был очень близок к сыну Рахбара, Можтабе Хомейни. И, таким образом, мог доносить до самого верха свои взгляды о том, как строить разведывательную и контрразведывательную деятельность Корпуса. А они были достаточно незатейливы. Таеб считал, что главная проблема контрразведки заключается в активной работе в Иране организации «Моджахеды-е Халк» (MEK, Организация моджахедов иранского народа), которые и являются основным поставщиком агентуры для израильтян. Следовательно, разгромив ячейки «Моджахеды-е Халк», можно ликвидировать агентурную сеть Израиля. А в дополнение к этому, если нанести удары по израильтянам, которые так или иначе поддерживали связи с MEK, то это полностью обезопасит ключевые фигуры высокотехнологических программ в Иране. После чего отдал приказ «4000-му» департаменту приступить к планированию подобных операций. А департаменту «1500» приступить к техническому обеспечению данных мероприятий.

Проблема заключалась в том, что разведка КСИР изначально не предназначалась к зарубежным операциям. Это не «Аль-Кудс», десятилетиями взращиваемая Касемом Сулеймани, ни VEVAC, который специально затачивался под зарубежные операции. Это была достаточно ограниченная в возможностях спецслужба, главной задачей которой было сохранение секретности и обеспечение безопасности. У нее даже не было агентурного аппарата, который мог бы решать подобные задачи. Таеб на такие «мелочи» предпочел внимания не обращать, искренне веря, что «сила духа» и верность идеологии исламской революции такие мелочи преодолеет. И последовала серия провалов, один громче другого. Три высокопоставленных офицера разведки КСИР были арестованы в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре 2021 года. И для их освобождения потребовались месяцы дипломатических переговоров. Несколько десятков человек агентурной сети разведки КСИР были арестованы в то же время на Кипре по обвинению в заговоре с целью убийства израильского бизнесмена Тедди Саги в том же году. И, наконец, самым свежим примером стало раскрытие заговора с целью похищения бывшего израильского посла в Турции, что, кстати, привело к отмене визита министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в Турцию.