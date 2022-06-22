25 июня российские войска наносили ракетные удары по Украине с территории Беларуси – 6 самолетов запустили 12 крылатых ракет. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в Facebook.

"В ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики работали непосредственно с территории Беларуси. Это первый случай нанесения авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.

Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками РФ втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", – убеждены в разведке.