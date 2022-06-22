Президент Сербии: Мы должны найти альтернативу российской нефти

Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости искать альтернативу российской нефти. По его словам, поставки для сербской нефтяной компании NIS могут быть ограничены странами Евросоюза из-за того, что россияне являются мажоритарными собственниками этой компании, сообщает Blic.

Как заявил Вучич, две большие компании больше не импортируют дизель и бензин в Сербию, потому что им это невыгодно. Основная нагрузка ложится на компанию NIS (56,1% принадлежит «Газпрому» и «Газпронефти», 29,87% - Сербии) и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево.

«Мы должны найти альтернативу российской нефти. Нефть к нам может прийти только по Трансадриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии). Сейчас нас начинают шантажировать еще и поставками иракской нефти из Киркука. Некоторые производители говорят, что не будут сотрудничать с компаниями, где россияне являются мажоритарными собственниками, такими как NIS», - сказал президент в видеообращении к гражданам Сербии.