Участники мероприятия сначала посетили парк Гейдара Алиева в Габале, памятник общенациональному лидеру, возложили венки и цветы. Затем на Аллее шехидов в Габале почтили память азербайджанских сыновей и дочерей, павших за свободу и территориальную целостность страны, и возложили цветы к их могилам.

Мероприятие, в котором принимают участие 60 детей шехидов, организовано министерствами по чрезвычайным ситуациям и образования при поддержке Профсоюза МЧС, Министерства молодежи и спорта и Исполнительной власти Габалинского района.

Затем в Габале состоялась церемония открытия IX Республиканского чемпионата «Юный спасатель и пожарный» в полку Войск гражданской обороны.

На церемонии выступили заместитель главы Исполнительной власти Габалинского района Ариф Аллахвердиев, председатель профсоюза МЧС Мехман Исмайлов, заместитель начальника Особой аварийно-спасательной службы МЧС генерал-майор Рауль Зейналов и замначальника отдела по связям с общественностью полковник Махбуба Мустафаева. Они рассказали о важности подобных соревнований, подчеркнули важную роль подростков и молодежи в приобретении нового опыта борьбы с чрезвычайными ситуациями и пожелали успехов участникам.

Затем начались соревнования.

Чемпионат страны «Юный спасатель и пожарный» проводится уже в девятый раз. Целью этих соревнований является повышение уровня готовности подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, пропаганда здорового образа жизни среди школьников, привитие им ответственного подхода к личной и общественной безопасности, воспитание духа воинского патриотизма. Конкурс организован в 4 этапа - школьные, районные (городские), зональные и республиканские соревнования. Команды-победители зональных соревнований участвуют в Национальном финале. В этом году в чемпионате страны за первенство будут бороться команды из 15 областей и городов. Также в этом году на конкурс были приглашены 60 детей шехидов из северо-западного региона. Планируются дополнительные программы для эффективной организации их досуга.

Конкурс продлится до 30 июня.