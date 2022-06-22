«В вопросе транзита в Калининград, похоже, Россия пока побеждает»

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и похоже, Россия пока побеждает». Об этом написал в соцсетях литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

По его словам, одна из стран даже предложила пересмотреть положение о санкциях. И в результате появился документ, «разрешающий перевозку подсанкционных товаров через территорию ЕС из «России в Россию».

Его ожидают на следующей неделе, если не случится форс-мажор со стороны Литвы.