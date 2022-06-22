Украина получит €1 млрд от Германии

Министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования. Об этом говорится в сообщении Минфина Украины.

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил немецкого коллегу "благодаря усилиям которого удалось очень быстро структурировать это соглашение". Он добавил, что надеется получить средства уже в ближайшее время.