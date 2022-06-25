Сегодня в Мадриде после второго выходного дня возобновился турнир претендентов на шахматную корону. В 7-м туре азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов играет черными фигурами с американцем Фабиано Каруаной.

Выиграл и главный конкурент Фабиано в борьбе за 1-е место – Ян Непомнящий. В двух других партиях зафиксированы ничьи.

Впрочем, упорной партию назвать нельзя. Еще до первого контроля времени сомнений в победе Каруаны практически не было. Поединок завершился на 56-м ходу.

У Теймура после 6 туров было 2,5 очка, и он делил 5-7-е позиции. Каруана с 4 очками занимал 2-е место и ведет борьбу за 1-е место с россиянином Яном Непомнящим.

В первых шести турах Раджабов потерпел одно поражение и пять раз сыграл вничью. В 1-м туре Раджабов сыграл белыми вничью с французом Алирезой Фируджей. Затем азербайджанский гроссмейстер уступил черным цветом американцу Хикару Накамуре, а в 3-м туре сделал быструю ничью белыми с Яном Непомнящим. После дня отдыха Теймур, играя черными фигурами, заключил мир с поляком Ян-Кшиштофом Дудой, в 5-м туре сыграл вничью белыми с китайцем Дин Лижэнем, а перед вторым днем отдыха не стал играть на победу с венгром Рихардом Раппортом.

Сегодня также играют: Рихард Раппорт (Венгрия) – Ян Непомнящий (Россия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Хикару Накамура (США), Дин Лижэнь (Китай) - Алиреза Фируджа (Франция).

Турнирное положение после 6-го тура:

1.Непомнящий – 4,5 очка; 2.Каруана – 4 очка; 3-4.Накамура, Раппорт – по 3 очка; 5-7.Дин, Раджабов, Дуда – по 2,5 очка; 8.Фируджа – 2 очка.

Соревнование проходит в два круга. Первый круг завершится сегодня. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.

Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут по итогам 14 туров одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.

Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч, отметив, что хотелось бы в борьбе за шахматную корону встретиться с Алирезой Фируджей. Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.