Украинские военные отбили атаки российских войск на Бахмутском направлении. Россияне пытались наступать в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. В результате успешных действий бойцов ВСУ российским войскам пришлось отступить. Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в традиционной вечерней сводке с фронта.

"На Бахмутском направлении обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестовое, Зайцево, Клиновое, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка. Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Россияне отошли", — сообщили в Генштабе.