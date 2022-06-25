В российскую армию будут брать контрактников сразу после школы

Правила заключения контрактов, установленные статьей 34 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", изменятся после принятия поправки, которую Госдума рассмотрит 28 июня во втором чтении законопроекта.

Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после средней школы. Сейчас для этого нужно окончить техникум - оттуда выходят как минимум на год-два старше и с профессией. В конце мая власти разрешили пополнять армию более зрелыми контрактниками, отменив ограничения по предельному возрасту поступления на службу.

Воюющую в Украине российскую армию впервые официально смогут пополнить вчерашние школьники, в том числе не служившие по призыву, выяснила ВВС. Такую поправку рекомендовал принять Госдуме парламентский комитет обороны.

В конце мая законодатели отменили возрастной предел поступления на военную службу по контракту. До сих пор первый контракт граждане России могли заключить с 18 до 40 лет, иностранные граждане - до 30 лет. Замминистра обороны Николай Панков уточнял, что и граждан России, и иностранцев можно будет взять на военную службу по контракту до 50-летнего возраста. Российский президент уже подписал закон.

Новые же поправки предусматривают снижение образовательного ценза, а следовательно, и возраста новобранцев-контрактников. Сейчас в армию, а также Росгвардию, МЧС и Службу внешней разведки берут не служивших по призыву выпускников средних специальных учебных заведений, а в ФСБ - выпускников вузов.

Корректировки законодательства о контрактниках продолжаются на фоне затягивания боевых действий в Украине, роста потерь российской армии и скрытой мобилизации людей для отправки на войну, отмечает ВВС.