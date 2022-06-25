Польша потребовала от России объяснений

Вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, что польский консул в Смоленске обратился к российским властям с требованием объяснений после того, как с мемориала в Катыни в Смоленской области был снят флаг Польши. Об этом сообщило "Польское радио".

"Польский консул в Смоленске направился на кладбище в Катыни и подтвердил факт снятия польского флага с этого мемориала. Также он обратился к российским властям, которые управляют этим местом, требуя объяснений и указывая, что такие действия совершенно неприемлемы для польской стороны и свидетельствуют об отсутствии цивилизованного подхода к вопросу памяти об убитых", – сказал политик.

Российская администрация также сняла флаг с мемориала в Медном Тверской области.