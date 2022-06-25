Футбольный клуб « Карабах » провел первый контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперником команды Гурбана Гурбанова был румынский клуб «Ботошани», который занял 7-е место в завершившемся чемпионате Румынии. «Карабах» выиграл со счетом 4:0. Отличились Кади Боргес (11-я минута), Марко Вешович (15-я) и Ибрахима Ваджи (40-я и 58-я).

«Карабах» проведет в Австрии еще два матча. Обе игры состоятся 29 июня. Днем агдамцы встретятся с немецким клубом «Хольштайн Киль», а вечером – с румынской «Университатя Крайова».

«Карабах» готовится к матчам 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против польского «Леха». 5 июля команды сыграют в Познани, а 12-го – в Баку.

Этим летом «Карабах» усилился пока одним футболистом – черногорским полузащитником Марко Янковичем из тель-авивского «Хапоэля».