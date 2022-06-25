Резников объяснил, зачем ВСУ ударили по буровым вышкам вблизи Крыма

Россия использовала захваченные в 2014 году буровые платформы в Черном море, по которым ударила Украина для защиты своих кораблей от украинского комплекса "Нептун". Там россияне размещали свои станции радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников в интервью ICTV.

"Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, россияне размещали на них свои станции радиоэлектронной борьбы", – сказал Резников.