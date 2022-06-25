Лидеры G7 договорятся о запрете импорта российского золота

Президент США Джо Байден и его коллеги из G7 договорятся о запрете на импорт золота из России, Министерство финансов США издаст постановление о запрете импорта золота в США 28 июня. Предполагается, что эта мера еще больше изолирует Россию от мировой экономики.

На саммите «большой семерки» (G7) в рамках расширения антироссийских санкций будет решено запретить импорт российского золота, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Соответствующий указ издаст Минфин США, сообщает источник.

Формально российское золото и так находится под ограничениями. После начала военной операции оказались заморожены около $300 млрд золотовалютных активов Банка России.

Саммит G7 состоится с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах. На саммит впервые приглашены Швеция, Финляндия и Украина.